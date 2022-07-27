خبير اقتصادي يُشيد بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج «تكافل وكرامة»

قال الخبير الاقتصادي، شريف الديواني، إن قرارات الرئيس السيسي بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة، جاء في توقيت مهم للغاية، خاصة بعد زيادة الأسعار نتيجة الأزمات الاقتصادية والتضخم الذي أثر على جميع دول العالم.

قرارات الرئيس كانت مهمة في الوقت الحالي

وقال «الديواني» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ قرار ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة، مفيد جدا للعديد من الأسر الأكثر احتياجا، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية والأزمات الجيوسياسية التي تسببت في أزمة عالمية في السلع الغذائية، إلا أن الرئيس السيسي أعطى الأولوية للطبقات المستحقة، حيث تتحرك الدولة بسرعة لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.

الدولة لا تعانى من أي أزمة في توفير السلع

وأشار إلى أنه بالرغم من الأزمات العالمية، إلا أن الدولة لا تعانى من أي أزمة في توفير السلع، وتضع ضمن أولوياتها الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الدولة لا تبخل على المواطنين وتقدم كل الدعم الممكن للمرور من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وينصح الديوانى المواطنين، بأن يتقدم من يستحق فقط لـ برنامج تكافل وكرامة، مطالبا الشباب بتكثيف العمل لمساعدة الدولة اقتصاديا، حتى تمر الأزمة الاقتصادية بسلام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه أمس الثلاثاء «الوزراء»، إلى تخصيص مساعدات مالية لأصحاب المعاشات ممن يتقاضون معاش أقل من 2500 جنيه، وكذلك العاملين بالدولة الذين تقل رواتبهم عن 2700 جنيه، وكذلك ضم مليون اسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة».