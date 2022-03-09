حسين فهمي: رشدي أباظة قالي روح لـ تحية كاريوكا تعلمك الرقص بالعصا

تصدر الفنان حسين فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بالرقص بالعصا، خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمقرر انتهاء فعالياته غدًا الخميس، وذلك بعد تكريمه بجائزة «إنجاز العمر» بالدورة الـ 11 للمهرجان.

وقال حسين فهمي، في تصريحات تليفزيونية، إن الفنان رشدي أباظة، أفضل من رقص بالعصا في السينما المصرية، مشيرًا إلى أنه لجأ إليه من أجل تعليمه كيفية الرقص بالعصا عندما عرض عليه أحد الأعمال الفنية والتي تتطلب منه القيام بذلك: «لما جالي دور فيه رقص، ذهبت إلى رشدي أباظة، قولتله علمني».

رشدي أباظة أفضل من رقص بالعصا في السينما

واستطرد قائلًا: «رشدي قالي لاء اللي هتعلمك هى الفنانة تحية كاريوكا، وبالفعل هى من علمتني الرقص بالعصاية، وبصراحة هو ده الرقص التمام».

وأشار الفنان في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنه من عشاق محافظة الأقصر والرقص على تراثها وأنغامها، ويتجدد شبابه وحيويته عندما يأتي في زيارة إليها.

ويخوض «فهمي» بطولة فيلم الملحد، مع محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد حاتم، وصابرين، ونجلاء بدر، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل الشهير بـ «ماندو»، ومن المقرر أن يستكمل تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة.

«فهمي» عن فيلم الملحد: «شوفوه الأول وبعدين احكموا»

وعن الانتقادات التي ربما يواجهها بسبب «الملحد» قال إنه اعتاد على الهجوم طيلة مشواره الفني ومن ثم أصبح لا يخشاها، مطالبًا الأصوات الرافضة للفيلم الانتظار لحين عرضه في دور السينما لرؤيته أولًا ثم الحكم عليه خاصة أنه يتطرق لمشكلة موجودة بالفعل في المجتمع، وبالتالي الاشتباك معها من مهمة الفن.