منسق حياة كريمة بسوهاج: أهالي القرى يتسابقون للتبرع بالأراضي

قال أحمد صابر، منسق حياة كريمة في سوهاج، إن مجمع الخدمات في جرجا ضمن 35 مجمعا آخر في المحافظة، تعمل على نقل الخدمات للمواطن بداخل المحافظة حتى يوفر عليه عناء السفر والتنقل لاستخراج أوراقه والمتعلقات الثبوتية، مبينا أن المواطن كان يضطر للسفر ولكن بعد الرقمنة والمكينة أصبح لا يتطلب الأمر سفره كما كان يحدث من قبل.

ولفت إلى أنه تم تأسيس شبكات الكهرباء والصرف الصحي وتركيب الفايبر، مشيرا إلى أن بعض القرى بها تطور قد يكون أكثر من المدن بعد دخول مبادرة حياة كريمة فيها.

نسب تنفيذ المشاريع في حياة كريمة

وأضاف «صابر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، مساء اليوم الأربعاء على فضائية Extra News، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، أن أقل مكان في المحافظات وصل الانتهاء من المشاريع فيه بنسبة 60%، مؤكدا انتهاء مشاريع كهرباء وصرف صحي وصحة وتبطين ترع بشكل كامل في ظل اهتمام الدولة بتنفيذ حياة كريمة داخل مصر رغم كل الأزمات العالمية الحادثة في الاقتصاد.

تعاون المواطنين

وأوضح منسق حياة كريمة في سوهاج، أن هناك تعاون بين الهيئة الهندسية والأفراد ومختلف الجهات من أجل تطوير مستوى القرية مع الاهتمام بإنشاء المدارس خاصة، لافتا إلى أن التجمعات الخدمية في القرى ستخدم أكبر عدد من القرى داخل محافظة بني سويف، متابعا: «الأهالي في القرى متعاونين وأصبحوا يتسابقون للتبرع بقطع الأرض لإنشاء المدارس والوحدات الصحية وهذا مؤشر إيجابي يدل على أن المواطنين في مصر يحبون الخير ويريدون أن يكونوا جزءا من التاريخ الذي يصنع على أرض مصر».