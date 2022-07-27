رئيس القابضة للمياه ومحافظ دمياط يناقشان موقف مشروعات «حياة كريمة»

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري والجاري تنفيذها ضمن قرى مركز كفر سعد بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعا، عُقد بحضور كل من المهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، و الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد جلال، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة وكذلك ممثلين عن المقاول التنفيذي للمشروعات وممثلين عن الجهة الاستشارية، بالإضافة لعدد من القيادات بالمحافظة وشركة مياه دمياط.

الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل

أشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، إلى أنه تم مناقشة آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل وكذلك مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن بالمستوى اللائق

وأكدت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف في المقام الأول إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا ويجب أن نضمن تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن بالمستوى اللائق.

التنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة علي التنفيذ والإشراف

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في التوقيتات المحددة وبالمستوى الفني المحدد، هدف يجب تذليل أي عقبات أمامه ويستلزم ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة علي التنفيذ والإشراف.

متابعة المشروعات ونسب التنفيذ بشكل مستمر

أوضح أنه يتم متابعة المشروعات ونسب التنفيذ بشكل مستمر مؤكدا على المتابعة اليومية على أرض الواقع للوقوف على تقدم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية لما لها من أهمية خاصة لمشروعات المبادرة في تحسين كافة الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري.