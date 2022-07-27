«حياة كريمة» تتكفل بعروس أسوان المحترق جهازها: «عشان ترجع ضحكتها تنور»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تكفلها بجهاز العروس التي احترق جهازها، عند نشوب حريق 4 منازل في قرية خفية العتمور بمركز كوم أمبو، احترق جهاز العروس بالكامل وكسرت فرحتها بسببه، بالإضافة إلى مساعدة أحد متضرري الحريق، الذي تعرض لنفوق حيواناته من الحريق، وقدمت له المؤسسة عدد من رؤوس الماشية.

حياة كريمة تساعد أهالي حريق أسوان

وقالت المؤسسة في منشور رسمي لها: «يوم حزين مر على أهالينا في أسوان، لما اتحرقت 4 بيوت في قرية خفية العتمور بمركز كوم أمبو، وللأسف جهاز عروسة اتحرق بالكامل وفرحتها اتكسرت».

وأضافت حياة كريمة: «كمان قدرنا نساعد متضرر من نفوق حيواناته من الحريق، بعدد من رؤوس الماشية، وطبعا ما نسيناش العروسة، وقدرنا نوفرلها بديل لكل الأجهزة اللي اتحرقت، عشان ترجع ضحكتها تنور وشها من تاني».

تعويض المتضررين من الحريق بأجهزة كهربائية ومواد غذائية

جاء ذلك كاستجابة سريعة من مؤسسة حياة كريمة لكل الصعاب اللي تعرض لها أهالينا، سواء كان في تدخل فوري بتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة منازلها من الحريق، وتم تعويضهم بأجهزة كهربائية ومواد غذائية وبطاطين.