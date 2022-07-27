سوهاج: 1615 شاباً زاروا مشروعات «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري

أعلنت محافظة سوهاج أن إجمالي عدد الشباب والفتيات الذين زاروا مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمختلف مراكز المحافظة، قد وصل حتى الآن إلى 1615 شاباً وفتاة، من خلال 45 جولة ميدانية، نظمتها المحافظة، ضمن مبادرة «من حقك تعرف»، التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات.

1615 شاباً استفادوا من مبادرة «من حقك تعرف» حتى الآن

ونظمت محافظة سوهاج أولى جولات مبادرة «من حقك تعرف» في 16 أغسطس 2020، ووصل عدد الشباب والفتيات الذين استفادوا من المبادرة، حتى الآن، 1615 شاباً وفتاة من طلاب الجامعة، والحركات الشبابية، والأحزاب السياسية، وطلاب المدارس، وذوي الإعاقة، ومن مراكز الشباب، إضافة إلى عدد من الطلاب الموهوبين بقصر ثقافة سوهاج.

تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة

وتهدف مبادرة «من حقك تعرف»، التي تم إطلاقها برعاية محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة سوهاج، للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها، بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب، وتم التعرف على المشروعات القومية في مختلف القطاعات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.