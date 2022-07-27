«القابضة للغزل والنسيج»: جمعنا 32 شركة في 9 شركات عملاقة

قال المهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة كانت تضم فيما سبق ما يقارب من 34 شركة، وجميعهم كانوا يحققون خسائر سنوية كبرى وديون، حيث وصلت قيمة الديون على مثل تلك الشركات ما يقارب الـ20.7 مليار جنيه.

محمود: نسعى لإعادة مكانة مصر العالمية للغزل والنسيج

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الشركة القابضة كانت تهدر ملايين الجنيهات بسبب البضاعة الراكدة والموجودة في المخازن دون بيع، «ده كان الوضع اللي خلي وزير قطاع الأعمال يبدأ مشروعه القومي لإعادة مكانة مصر العالمية للغزل والنسيج».

خطة الإصلاح الخاصة بالغزل والنسيج

وأوضح أن خطة الإصلاح الخاصة بالغزل والنسيج تعمل على 5 محاور، أولهما التطوير المؤسسي، حيث تم ذلك عبر تغيير عدد كبير من القيادات، وتغيير مجالس إدارات الشركات، والاستعانة بأشخاص من الشركات العالمية لضخ فكر وإدارات جديدة لتلك الشركات.

واستطرد: «جمعنا الـ32 شركة في 9 شركات عملاقة، وهناك شركتان يجري تصفيتهم حاليا، والـ9 شركات يمثلون شركات عملاقة نقدر نشتغل بيهم وننافس، وتم خلال الفترة الماضية التعاون مع وزارة الزراعة لزيادة مخزون القطن، مع تغيير نظام البيع للقطن، وخلال العام الماضي تم بيع قنطار القطن بدلا من 2800 جنيه إلى 4000 جنيه في المزادات».

وأكد أن الوزارة قد استعانت بعدد كبير من الخبراء، كما وقامت بوضع خطة طموحة لزراعة القطن، وهي الصناعة الرائدة على مستوى العالم، وفي عام 2023 - 2024 سيكون لدى وزارة الزراعة 400 ألف فدان من القطن.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج قامت بفتح أولى معارضها والتي حملت اسم «نت» في منطقة الكوربة بروكسي بالقاهرة، مستطردا: «المحل ماشي كويس، وده براند مصري جديد هيكون عالمي، وتم توقيع اتفاق مع شركة عالمية للبيع، وبنعرض جوه الشركة اللي موجودة في أكثر من 30 بلد منتجات مصرية في جميع بلاد العالم».

وتابع: «تم دفع جميع الديون على الشركة القابضة، والتي وصلت لـ20.7 مليار جنيه لمختلف القطاعات الحكومية، والشركات هتبدأ بداية سليمة ومش عليها ولا مليم ديون متركمة، وكمان بنقوم بتطوير المباني والمنشآت وبنعمل على بناء بعض المصانع الجديدة، وكمان بنطور الآلات واستوردنا الآلات جديدة من ألمانيا وسويسرا وعدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وهنبدأ الإنتاج بجودة عالية وبكميات أعلى بكتير من اللي انتجناها».

واختتم: «تم إنشاء مركز لتدريب العمالة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمبلغ 35 مليون جنيه لتدريب الموظفين، ولن يتم الاستغناء عن أي عماله، ولسه مخلصناش خطة تطوير العمالة الكاملة، ودربنا أكثر من 300 مهندس وفني على الماكينات الحديثة التي هي بحاجة لدورات تدريبية مكثفة».