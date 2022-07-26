هاني محمود: وصلنا لنسبة ديون «صفر» بمصانع الغزل والنسيج بدلا من 20 مليار جنيه

قال المهندس هانى محمود، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إنه جرى تجميع شركات المحالج في شركة واحدة، مع تدشين شركة منفصلة لتسويق وتصدير المنتجات، التي تنتجها تلك المصانع، من غزل ونسيج ومصنوعات، مضيفا أن بعض منتجات الشركة متكدسة منذ 15 و20 عامًا في مخازن الشركة، ولم تخرج للبيع، «اضطرينا نبيع بعض المنتجات بالكيلو، عشان نتخلص من مخزون الشركة».

ديون الشركة وصلت إلى 20.7 مليار جنيه وأصبحت حاليًا صفر

أوضح «محمود»، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ديون الشركة وصلت إلى 20.7 مليار جنيه، وأصبحت حاليًا صفر، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء أول مركز تدريب بالمحلة، لخدمة الـ9 شركات الكبرى، وشركة التسويق والتصدير، بدأت عملها بالفعل على أرض الواقع.

المدخل الأساسي في الصناعة المصرية للغزل والنسيج القطن

وأشار المهندس هانى محمود، إلى أن المدخل الأساسي في الصناعة المصرية للغزل والنسيج، هو القطن، متابعا «بنشجيع الفلاح على زراعة القطن، ووزارة الزراعة بتتعاون مع بعض المتخصصين لزيادة إنتاجية القطن»، مشيرا إلى أنه جرى إعداد خطة تمويل من خلال بنوك مصرية وأجنبية بقيمة 23 مليار جنيه لزيادة إنتاجية منتجات الغزل والنسيج وتحسين مخطط عمل المصنع ودعم التسويق.

وأكد المهندس هانى محمود، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة أنه جرى تخصيص مصنع وتجهيزه ويتضمن عدد كبير من الورش الصغيرة للسيدات المعيلات من أجل توفير فرص عمل لهن، وجرى توقيع بروتوكول تعاون وستستلم السيدات الورش مقابل إيجار رمزي.