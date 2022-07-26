هاني محمود: لدينا مشروع قومي لإعادة الريادة المصرية في الغزل والنسيج

قال المهندس هانى محمود، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن مصر كانت لها الريادة العالمية فى صناعة الغزل والنسيج على مستوى العالم، والمنتجات المصرية عندما كانت تعرض فى أي مكان، كانت تباع في الحال، لأن الجميع يدرك قيمتها.

مشكلات الصناعة المصرية في 30 سنة

أوضح «محمود»، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر واجهت على مدار 30 عاما، حالة من الهبوط في جودة المنتج المصري، وانعكس ذلك على سوق التصدير العالمي، وكانت هناك 34 شركة تعمل تحت الشركة القابضة، جميعها تعرضت للخسارة خلال السنوات الماضية.

وزارة المالية كانت تضخ أموالا كثيرة لسد العجز

أشار المهندس هانى محمود، إلى أن وزارة المالية كانت تضخ أموالا كثيرة لسد العجز، ومعالجة المشكلات التي كانت تواجهها الصناعة ولو بشكل مؤقت، لافتا إلى أنه اتخذ القرار بعمل مشروع قومي لإعادة ريادة مصر فى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطة تشغيل المصانع

وأكد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن خطة تشغيل المصنع تم البدء فيها من عام ونصف، ولكن الفكرة جرى العمل عليها منذ 3 سنوات، وتمت الاستعانة بشركة عالمية لتطوير الصناعة فى مصر ووضع خطة تشمل 5 محاور لتطوير قطاع الغزل والنسيج.