مراحل تطور صراع الغاز بين روسيا والغرب.. بدأ في 8 مارس 2022

تحول الغاز إلى سلاح في الصراع الدائر بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مراحل الصراع بدأت في 22 فبراير 2022 ، إذ علقت ألمانيا مشروع نورد ستريم 2، ردًا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانيسك في أوكرانيا، وعقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تعامل الاتحاد الأوروبي بحظر مع فرض العقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسيين.

8 مارس 2022

واشنطن تحظر النفط والغاز الروسيين، إذ اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن في الثامن من مارس قرارًا بحظر واردات النفط والغاز الروسي الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعلن الاتحاد الأوروبي عقب ذلك أنه سيخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة ثلثي هذا العام، بينما أكدت بريطانيا أنها ستوقف وارداتها من الطاقة الروسية بشكل تدريجي خلال عام 2022 .

23 مارس 2022

بوتين يحظر على أوروبا تسديد ثمن الغاز بالدولار واليورو، إذ إنه في الثالث والعشرين من مارس حظر فلاديمير بوتين على المستوردين الأوروبيين للغاز الروسي تسديد فواتيرهم بالدولار واليورو ردًا على تجميد احتياطات من العملات تملكها روسيا في الخارج وتبلغ قيمتها 300 مليار دولار.

27 أبريل 2022

روسيا تقطع إمدادات الغاز عن 5 دول أوروبية، إذ إنه في السابع والعشرين من إبريل قطعت مجموعة جازكوم الروسية العملاقة امدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا قبل أن تقطع في الحادي والعشرين من مايو عن إيرلندا ومن بعدها هولندا، وإحدى جيرانها.

30 مايو 2022

أوروبا تعلن وقف واردات النفط الروسي بنهاية العام الجاري، إذ إنه في الثلاثين من مايو اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على وقف معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام، ولكن بدون فرض حظر على الغاز الروسي.

يونيو 2022

روسيا تخفض امدادات الغاز إلى المانيا، إذ إنه في منتصف يونيو 2022 ، خفضت شركة جازكوم الروسية العملاقة بشكل كبير إمدادات الغاز اليومية إلى المانيا عبر خط انابيب نورد ستريم مما أدى إلى ارتفاع الأسعار

23 يونيو 2022

المانيا ترفع درجة التأهب في قطاع الطاقة، إذ تحركت المانيا أكثر باتجاه تقنين الغاز، ورفعت درجة التأهب حيال الامدادات إلى الدرجة الثانية من مقياس المكون من درجات ثلاث.

11 يوليو 2022

بدأت الشركة الروسية العملاقة «جاز كوم» عملية صيانة دورية مدتها 10 أيام لخط أنابيب نورد ستريم 1 مما أدى إلى انخفاض في امدادات الغاز إلى أوروبا.

20 يوليو 2022

المفوضية الأوروبية تدعو لخفض الطلب على الغاز لضمان مخزونات الشتاء، إذ دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على خفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15% على المدى الأشهر القادمة لضمان مخزونات الشتاء.

25 يوليو 2022

أعلنت جاز كوم أنها ستخفض الامدادات بنسبة 20% من إمكانات خط الانابيب بسبب مشاكل فنية في أحد التربونات.