ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا

مع استمرار الصراع الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، تواصل أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها مع تزايد التقلبات في بداية النصف الثاني من العام الجاري، ويساهم الصراع في تعزيز حالة عدم اليقين تجاه إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا.

وللمرة الأولى على الإطلاق شهد شهر يونيو 2022 تجاوز شحنات الغاز الطبيعي التي استوردها الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة، تلك التي وصلت عبر خط أنابيب الغاز الروسي، ويعزى هذا التراجع الشديد في إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الروسية إلى المخاوف من عمليات الصيانة الوشيكة لخط أنابيب نورد ستريم 1 المقررة في يوليو 2022، وخلال الأسبوع الثاني من يوليو 2022، تم إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة عشرة أيام لإجراء أعمال الصيانة السنوية، لكنه استأنف الآن إمدادات الغاز إلى أوروبا.

اغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1

وساهم خط أنابيب نورد ستريم 1 في توفير ما يقرب من نسبة 35 في المائة من واردات أوروبا من الغاز الروسي في العام 2021، كما ساهم الإغلاق المطول لمنشأة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، ومن المتوقع أن يتم إغلاق المصنع الذي تضرر بسبب الحريق حتى أواخر العام 2022.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي المتجه للاتحاد الأوروبي يثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية، ومن المتوقع أيضاً أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.

وتواجه أوروبا حالياً إمكانية قطع امدادات الغاز في الوقت الذي تتعامل فيه روسيا مع تداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية، ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، سيشكل الغاز الطبيعي الروسي 25 في المائة فقط من إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي خلال العام 2022. كما أن إصرار دول الاتحاد الأوروبي على إيجاد موردين جدد للغاز الطبيعي يعتبر أحد العناصر الرئيسية التي تبقي أسعار الغاز العالمية مرتفعة.

الغاز الروسي

وانعكس ذلك على انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 60 في المائة منذ يونيو 2021، كما يواجه الاقتصاد العالمي أيضاً اضطرابات عديدة في أوجه الاستثمار والتجارة وسلاسل التوريد بسبب ذلك الصراع، مما قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.

تقرير وكالة الطاقة الدولية

وكشفت وكالة الطاقة الدولية أنه نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بصفة مستمرة، من المتوقع أن يتراجع الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي في العام 2022، على أن ينمو بوتيرة بطيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.