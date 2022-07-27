روسيا تخفض إمدادات الغاز عن أوروبا.. وأوكرانيا تبدأ تصدير الحبوب اليوم

تبدأ روسيا اليوم الأربعاء، خفض إمدادات الغاز عن أوروبا بنسبة 80 % لما قبل الحرب في ضربة للدول التي دعمت أوكرانيا، وهو ما يعد قطع لإمدادات الغاز لأوروبا، فيما تبدأ أوكرانيا تصدير الحبوب تنفيذا لاتفاق وقعته مع روسيا الجمعة الماضية برعاية تركيا والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تخفض شركة الطاقة الروسية «جازبروم»، تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» إلى 33 مليون متر مكعب يوميا بدءً من اليوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي نسبة خفض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا بعد تلك الكمية 80 % لما قبل الحرب.

وأرجعت شركة «جازبروم» الروسية سبب خفض إنتاج الغاز إلى ألمانيا، بسبب تنفيذ أعمال الصيانة.

يشار إلى أن أوروبا تستورد 40% من احتياجات الغاز و30% نفط من روسيا قبل الحرب الروسية على أوكرانيا بحسب صحيفة «ديلي ستار البريطانية».

اليوم.. بدء تصدير أول شحنة حبوب من أوكرانيا

فيما تشهد أوكرانيا، اليوم تصدير أول شحنة حبوب إلى الخارج، بعد نحو 5 أيام من توقيع اتقاق تصدير الحبوب، ومن المقرر أن يشهد ميناء شورنومورسك الأوكراني، انطلاق أول شحنة حبوب يجري تصديرها عبر البحر الأسود.

ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا برعاية الأمم المتحدة، اتفاقا الجمعة الماضية، في إسطنبول لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ودشنت السلطات الروسية مركز التنسيق المشترك لإخراج الحبوب في إسطنبول، بينما أكدت تركيا أنه سيتم افتتاحه اليوم.

يشار إلى أن السلطات الأوكرانية، أعلنت أنه سيتم استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من خلال جميع المواني الأوكرانية خلال الأسبوعين القادمين.

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت قبل 5 أشهر

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأرجعت السلطات الروسية خفض إمدادات الغاز لأوروبا وعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية للخارج للعقوبات الغربية التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا إثر الحرب.