بعد قطع روسيا الإمدادات.. ارتفاع أسعار الغاز بشكل جنوني في أوروبا

قفزت أسعار الغاز بشكل جنوني في ألمانيا ودول وسط أوروبا، بعد قطع روسيا الغاز في خط أنابيب «نورد استريم1» لإجراء أعمال الصيانة.

وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 9% لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، واتهم عدد من منتقدي الحكومة الروسية باستخدام الغاز كسلاح سياسي للضغط على دول أوروبا في ظل غزوها على أوكرانيا.

روسيا تقطع الغاز في «خط نورد استريم1»

وقطعت روسيا إمدادات الغاز في خط نورد استريم 1 إلى ألمانيا، ويعمل الخط الآن بخمس طاقته الاستيعابية، وبررت شركة «جازبروم» انقطاع الغاز في نورد استريم1، بأنها تقوم بأعمال صيانة ضرورية على التوربينات.

وعلقت الحكومة الألمانية، على ذلك، بأنه لا يوجد أي عطل أو سبب فني يفسر خفض ضخ الغاز في الخط.

أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام الغاز كسلاح في الحرب

واتهمت أوكرانيا روسيا بشن «حرب بالغاز» ووقف إمداداته إلى أوروبا لتثير حالات القلق بين السكان، حيث أدى إلى الضغط على دول الاتحاد الأوربي لتقليل استخدام الغاز الروسي بشكل أكبر، وسيكون من الصعب على هذه الدول توفير احتياطاتها من الغاز قبل دخول فصل الشتاء.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أجرى القادة الأوربيون محادثات حول كيفية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، ووافق الاتحاد الأوربي، أمس، على خفض استخدام الغاز في حالة توقف روسيا عن الإمدادات ولكن ستكون هناك بعض الإعفاءات لبعض الدول.

الاتحاد الأوربي يقلل استهلاك الغاز بنسبة 15%

ووافق الاتحاد الأوربي، من قبل على تقليل استهلاك الغاز بنسبة 15% ما بين شهري أغسطس ومارس، بهدف توفير وتخزين الغاز قبل فصل الشتاء، محذرا من أن روسيا تستعمل الغاز كسلاح دائما لتحقيق أهدافها.

وأضاف مسؤولون في الاتحاد أن هذا الاتفاق سيكون إلزاميا إذا تطور الوضع وازدادت حدة الأزمة.