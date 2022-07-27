تطورات الحالة الصحية للفنان محمد إبراهيم يسري: خرج من المستشفى

شهدت الحالة الصحية للفنان محمد إبراهيم يسري، تحسناً كبيرًا، وذلك بعد إصابته بجلطة في القلب، وخضوعه لعملية قسطرة، قبل يومين، إذ حظى بدعمٍ كبير من قبل أصدقائه بالوسط الفني وكذلك مُحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار مرضه ونقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية.

محمد إبراهيم يسري يستكمل رحلة العلاج في المنزل

وخرج محمد إبراهيم يسري، من المستشفى، قبل ساعات، بعدما تحسنت الحالة الصحية له، ليواصل رحلة العلاج بالمنزل، وسط تعليمات طبية مُحددة، حتى يتجاوز تلك المرحلة بسلامٍ ويستأنف نشاطه الفني.

ابن إبراهيم يسري يستأنف نشاطه الفني الأسبوع المقبل

وقالت هنا يسري، لـ«الوطن»، إنّ الطبيب المُعالج طمأنها بشأن الحالة الصحية لشقيقها الفنان محمد إبراهيم يسري، مُشددة على ضرورة حصوله على قسطٍ من الراحة بالمنزل لمدة يومين تقريبًا.

وأكدت ابنة إبراهيم يسري أنّ شقيقها سوف يستأنف نشاطه الفني وسيعود للتصوير الأسبوع المُقبل، موجهة الشكر إلى الجمهور الذي سانده في محنته الصحية الأخيرة.

وكان محمد إبراهيم يسري، قد شارك في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسلين دفعة واحدة، وهما نجيب زاهي زركش، بطولة الفنان يحيى الفخراني، وضل راجل بطولة الفنان ياسر جلال، وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك، على المستوى النقدي والجماهيري.

أما هنا إبراهيم يسري، فقد طرحت مؤخرًا فيديو كليب «خليكي جامدة»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو من كلمات شادي محسن ومها يسري، وألحان شادي محسن وتوزيع وماكساج أحمد حسام وإلهامي دهيمة، والكليب من إخراج وفكرة نضال هاني، وبدعم من «TAGLINE»، والعمل من إنتاج «Seen Studios» وتصوير أمين إسماعيل.