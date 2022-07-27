تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عروس البحيرة: «تنبأت بموتها»

«ماتت موتة ربنا هي شعرت بألم مفاجئ في القلب، وماتت بسرعة بعد ما وصلت المستشفى بدقايق» بحسب مقربين من عروس البحيرة نرمين إسماعيل والتي توفيت بأزمة قلبية مفاجئة، مؤكدين أنها كانت تعاني من آلام شديدة في القلب، نتج عنها انسداد شديد في الشرايين ساهم في سرعة وفاة العروس بعد أيام قليلة من زواجها، وتحديدًا 5 أيام فقط، وتحولت قرية الشوكة في دمنهور إلى موكب عزاء كبير لوداع عروس البحيرة حافظة كتاب الله وخريجة كلية الشريعة والقانون.

عروس البحيرة تنبأت موتها

«حطت ايدها على قلبها وقالت حاسة إني هموت»، بهذه الكلمات تنبأت عروس البحيرة بموتها بحسب رواية مقريبن منها، الذين أصيبوا بحالة من الحزن والحسرة على فراق العروس نرمين إسماعيل، وظهرت حالة الحزن على منصات التواصل الاجتماعي فيما كتبوه على فيسبوك، وتنوعت الرسائل من أصدقاء عروس البحيرة، ما بين الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والحزن على فراقها، وشرح آخر مواقف جمعتهم بالعروس.

حزن على فراق عروس البحيرة

«كان نفسها تفرح عشان هي إنسانة جميلة ومقبلة على الحياة، وكمان حافظة كتاب ربنا، بس راحت عند أرحم الراحمين»، هذه الرسائل كانت محل حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي وخاصة أقارب وأصدقاء عروس البحيرة الذين فوجئوا بخبر وفاتها داخل أحد المستشفيات بعد 5 أيام من حفل زفافها.

شهود العيان يرون سبب وفاة عروس البحيرة

وقال شهود عيان في تصريحات لـ«الوطن» إن عروس البحيرة كانت في فرحة عارمة وقت زفافها، ولم يظهر عليها أي علامات غير الفرحة والبهجة، فكانت ترقص مع بنات القرية وصديقاتها يوم زفافها وكأنه كانت تنتظره من وقت طويل لكن الحزن حل فجأة بخبر وفاتها.

مصدر أمني: لم نتلق بلاغات تفيد بوجود شبهة

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن لم تتلق أي بلاغات تفيد بوجود شبهة جنائية في وفاة عروس البحيرة، وأن الوفاة أزمة قلبية بحسب روايات أسرتها على منصات التواصل الاجتماعي.