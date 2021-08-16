أسرة «عروس البحيرة» تغادر سرادق العزاء لاستقبال جثمان الضحية الرابعة

أقام أهالي قرية الشعيرة، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، سرادق عزاء لعروسي القرية المتوفيين، في الوقت الذي وصلهم فيه نبأ وفاة الضحية الرابعة، وأعلنت الأسرة تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر القرية عقب وصول جثمانه من ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي.

وكانت قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، اتشحت بالسواد حزنا على فراق عروسين وشقيقة العروس وأحد أقاربهم، إثر تعرضهم لحادث سيارة ملاكي مساء أمس، وجرى دفن جثامين الثلاثة فجر اليوم، فيما يتم دفن الرابع عقب وصول جثمانه من المستشفى المركزي.

جد عروس البحيرة ضحية التصادم: «ملحقناش نفرح بالعرسان»

وقال سميح قنديل، جد العروس، ضحية تصادم عروسي البحيرة : «ملحقناش نفرح بالعرسان، وما تم أمس قضاء الله وقدره، ولا نعترض عليه ونطلب من الله أن يرزقنا الصبر والسلوان»، لافتا إلى أن حالة الحزن زادت بالقرية عقب وصول نبأ وفاة المصاب الرابع الذي كنا نأمل أن ينجيه الله ويمن عليه بالشفاء، إلا أنه لحق بهم وسيتم دفنه عقب وصول الجثمان.

وتابع جد العروس: « ترك أهالي القرية وأسرة الضحايا، السرادق المقام لتلقي العزاء في وفاة العروسين وشقيقة العروس، وذهبوا جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، لاستقبال جثة المتوفي الرابع في الحادث، والذي كان يقود السيارة»، وأشار إلى أن الضحية الرابعة أصر على مجاملة العروسين، والذهاب بسيارته معهم، ولم يعلم أن نهايتهم ستكون داخل سيارته.

جار العريس: أسرة ضحية تصادم عروسين البحيرة أغلقت شقة العرس

وأكد مجدي عادل، أحد جيران العريس، أن أسرة العريس أغلقت شقة الُعرس بعد تجهيزها وفرشها، وأعلنوا الحداد حزنا على ما حدث، وأطفأت الأسرة الأنوار التي كانت تزين منزلهم، وساد الظلام واتشح السواد في كل مكان.