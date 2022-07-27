9 حالات وفاة و45 مصابا في حوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

لقى 9 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 45 آخرين في حوادث طرق بشعة ومروعة على عدة طرق بنطاق أكثر من محافظة، كان أكثرها بشاعة هو حادث أتوبيس المريوطية، والذي انقلب في الترعة بنطاق البدرشين، بالإضافة إلى مصرع مسن وتحوله إلى أشلاء أسفل عجلات قطار الصعيد، وصديقين لقيا مصرعهما في حادث خلال ذهابهما لعملهما، وبين هذا وذاك نهاية مأساوية ودماء سالت على الأسفلت، وبكاء وفراق عمَّ منازل 9 أشخاص حزناً على وفاتهم المفاجئة وغير المتوقعة.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أبرز حوادث الطرق سواء تصادم أو انقلاب على الطرق المختلفة بمختلف محافظات الجمهورية.

إصابة 11 في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 11 شخصاً بإصابات متنوعة، في حادث تصادم مروع وقع بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، بسبب السرعة الزائدة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزي لتقديم العلاج اللازم لهم، وتحرر المحضر اللازم، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

مصرع شخصين وإصابة طالبة في دهس

أنهى سائق سيارة ربع نقل طائش حياة ربة منزل وطفلة، وأصاب طالبة، بعدما دهسهما أثناء عبورهما طريق السلام أمام الحي الكويتي بنطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث جرى نقل الجثتين إلى مستشفى السلام بالقاهرة تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل الطالبة المصابة لنفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قطار بني سويف ينهي حياة مسن

أنهى قطار بني سويف حياة مسن في العقد السادس من العمر، أسفل عجلاته بطريقة بشعة، حيث تحوّلت جثته إلى إشلاء، بعدما دهسه القطار أثناء عبوره المزلقان أمام محطة مركز ناصر، في الوقت الذي تصادف فيه مرور القطار، ولم يتمكن المسن الستيني من الهرب من السكة الحديد ولقي مصرعه أسفل عجلات القطار، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بينهم طالبان بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام قرية النقراشي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفاة طالبة في حادث مأساوي

لقيت طالبة جامعية تدعى رحمة صبور مصرعها في حادث تصادم مروع بالقرب من بوابة حلوان بنطاق محافظة بني سويف، أثناء سفرها من محافظة أسيوط إلى القاهرة لتسليم مشروع تخرجها، ليتحطم حلمها بالتخرج على أسفلت الطريق، وتلفظ أنفاسها الأخيرة بينما تسيل دماؤها الطاهرة على مشروع تخرجها الذي كان كالحُلم تحتضنه بين ذراعيها، لترحل عن عالمنا تاركةً حُزناً كبيراً في قلوب أصدقائها وأقاربها، حيث جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع صديقين في حادث تصادم

لقى صديقان من محافظة سوهاج مصرعهما، في حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق أسيوط – الوادي الجديد، أثناء سفرهما إلى الوادي الجديد بحثاً عن لقمة العيش، لاستكمال عملهم التجاري بعد انتهاء الإجازة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسيوط المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بتسليم الجثامين لذويها لتشييعهما إلى مثواهما الأخير.

إصابة طفلة دهساً على يد خالها

أصيبت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بعدما تعرضت لحادث دهس أسفل عجلات سيارة «سوزوكي» قيادة خالها، بالخطأ أثناء عبورها الطريق فجأة أمام سيارة خالها، بأحد شوارع مركز ساقلته بمحافظة سوهاج، حيث جرى نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع 3 وإصابة 25 بحادث المريوطية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرين، في حادث انقلاب أتوبيس محمل بالعمال الذين يعملون في إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسقوطه في مياه ترعة المريوطية بنطاق البدرشين، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال المصابين والمتوفين، حيث جرى نقل الجثث إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 4 في انقلاب ميكروباص بالدائري

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عقب اصطدامها بأخرى ملاكي على الطريق الدائري القادم من مدينة نصر اتجاه القاهرة الجديدة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.