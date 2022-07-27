«إعداد القادة» يعلن توصيات شباب الجامعات لاستراتيجية الحوار الوطني

اختتمت فعاليات الجلسة الحوارية الختامية عن الحوار السياسي، وبناء الثقة بين الأطراف المجتمعية، لفوج استراتيجية الحوار الوطني، التى نظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لطلبة جميع الجامعات المصرية على مستوى جمهورية مصر العربية، التي تقام تحت شعار فى حب مصر، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بحضور الدكتور شحاته غريب شلقامي أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة أسيوط.

كريم همام يشيد بوعي وأفكار الشباب البناءة

وخلال كلمة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أكد فخره بشباب الجامعات المصرية، ومدى التزامهم وولائهم وحبهم لوطنهم، مشيدا بوعيهم وأفكارهم البناءة التى تساعد فى مواجهة التحديات، وصنع مستقبل مشرق لبلدنا الغالية مصر، مفيدا بأن التنمية تتحقق بسواعد شبابنا، لذا أكدت القيادة السياسية على ضرورة تأهيل الشباب تمهيدا لتمكينهم ومشاركتهم فى خطط التنمية الحديثة، لخلق جيل قادر على القيادة وتحمل المسئولية، والعبور نحو الجمهورية الجديدة.

شلقامي يحاور شباب الجامعات في الجلسة الحوارية الختامية

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامي أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة أسيوط، إن الحياة الجامعية مرتبطة بوجود الطالب، وتطرق إلى توضيح المقومات السياسية والجمهورية الجديدة، لأنها تعد ركائز الحوار، وتحدث عن التعددية السياسية والحزبية، وهذا يتطلب عمل حوار سياسي، وضرورة الدعوة إلى الحوار، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحوار لا يفسد للوطن قضية، كما ناقش عوامل نجاح الحوار السياسية والمتمثلة في تغيير ملفات الحوار، بالتوافق مع جميع الأطراف، بجانب إعداد وثيقة أولية من القوى السياسية كبداية قوية للحوار، والعمل على إرساء تقاليد وضوابط للحوار تعمل على استمراريته، وأيضا بناء الثقة بين أطراف الحوار.

وفي السياق ذاته، تطرق إلى تحديات الحوار السياسي، وتحدث عن آليات وطرق بناء الثقة بين الأطراف المجتمعية، واختتم المحاضرة، بواقع الحوار الوطنى المصري، وتم فتح باب الحوار والاجابة على جميع تساؤلات الطلاب.

واختتمت فعاليات الحوار الوطني بمناقشة طلاب الجامعات المصرية بالتوصيات الحوار الوطني، وأدار شحاتة غريب جلسة التوصيات، حيث جاءت كتالى:

أهم توصيات المحور الاقتصادي

إنشاء ميناء دولي محوري واستراتيجي فى البحر الأحمر.

إنشاء مركز فنى تجارى دراسي لطلاب التعليم الفنى بحيث يكون الدراسة والتدريب العملي، وبيع المنتجات المصنعة في ذات المكان وبالاستعانة بالطلاب أنفسهم.

دعم البرامج التكنولوجية داخل التعليم الثانوي والفني.

الاستفادة من مشاريع التخرج لعرضها على المستثمرين من خلال ملتقى سنوى ينظمه إعداد القادة.

وتأتى أهم توصيات المحور الاجتماعي والحماية الاجتماعية متمثلة في:

إنشاء موقع إلكترونى للعمل التطوعي لكل المجالات مع وضع معايير منظمة للعمل التطوعي.

استخدام القوة الناعمة، خلال البرامج والاعمال الدرامية وتتبناها الدولة، لبث قيم السلوك القويم غير المتطرف والتوعية بالقضايا التي تواجه الدولة مثل «عقوق الوالدين والشذوذ الجنسي والإلحاد».

عمل برنامج توعوي، يقوم بادارته معهد إعداد القادة، وذلك قوافل مختلفة التخصصات على مستوى الجامعات المصرية.

مشاركة طلاب الجامعات المصرية من خلال معهد إعداد القادة، فى القرى الأكثر احتياجا.

وجاءت أهم التوصيات الخاصة بالخطاب الديني متمثلة في:

إنشاء جهاز إعلامي داخل المؤسسات والمنشآت الدينية، متخصص للرد على الشائعات والفتن، وذلك بأسلوب عصري تكنولوجى.

التوسع فى أنشطة بيت العائلة المصرية والترويج لأهدافه.

عمل منصات إعلامية تليفزيونية تتحدث عن الدين الوسطى خاصة بالأطفال.

التركيز على الابتكار وعدم التكرار والجمود ومواكبة أساليب العصر الحديث فى مخاطبة وتوعية فئات المجتمع بمختلف توجهاته.

وجاءت التوصيات الخاصة بالزيادة السكانية وتتمثل في:

تفعيل البرنامج الرئاسي «مودة- اتنين كفاية».

ربط الامتيازات الخاصة بالدولة من عدم تحميل المواطن الضرائب في حال التزامه بتحديد النسل.

جذب سكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلي مناطق جديدة، وذلك عن طريق ربطهم بهذه المناطق.

وفى نهاية فعاليات اليوم الختامي، تم تقديم درع المعهد إلى الدكتور شحاتة غريب تقديرا له، كما نظم المعهد حفل ختامى فني قدمه طلاب قسم التربية الموسيقية جامعة عين شمس، بحضور الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، بقيادة ورؤية الدكتورة داليا حسين فهمي، إذ تم تقديم العديد من الفقرات الفنية والوطنية، وفي الختام تم تسليم الشهادات للطلاب المشاركين.