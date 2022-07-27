عادل عيسى مخرج فيلم مهرجان الإسكندرية.. ومحمود حميدة أبرز أبطاله

انتهى المخرج عادل عيسى من تصوير الفيلم التسجيلي للدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية، التي تحمل رقم 38 والمقرر إقامتها بمحافظة الإسكندرية بداية من يوم 5 أكتوبر وحتى 10 أكتوبر المقبل.

توثيق مهرجان الإسكندرية

والفيلم يعتبر تسجيليا وثائقيا، يوثق تاريخ المهرجان بداية من تأسيسه وحتى الآن، ويتحدث عن أبرز المحطات به وعن أبرز التكريمات التي حدثت خلاله، إضافة إلى أبرز الأفلام التي شاركت بداية من تأسيسه.

وظهر في الفيلم الذي سيُشارك في مهرجان الإسكندرية، عدد كبير من الفنانين وصناع السينما ومن بينهم الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية ومدير التصوير سعيد الشيمي ومدير التصوير سمير فرج والفنان محمود حميدة، ومن إنتاج شركة Digitised المتخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية لمهرجانات السينما.

وكتب عادل عيسى عبر حسابه على «فيسبوك»، معربًا عن سعادته: «شرفت بالعمل كمخرج للفيلم الوثائقي الرسمي لمهرجان إسكندرية السينمائي في دورته المقبلة، الذي سيتم عرضه رسميًا في افتتاح المهرجان في أول أكتوبر المقبل، تحضيرات الفيلم فعلًا كانت صعبة لوجود أساتذة كبار زي الدكتور سعيد الشيمي، الدكتور سمير فرج.. اثنين من أكبر مديري التصوير لأكثر من 250 فيلمًا من أهم أفلام مصر، كمان وجود أستاذ محمود حميدة في الفيلم، والأستاذ الأمير أباظة الحمدلله التصوير خلص وأتمنى يبقى عند حسن الظن والتعب اللي حصل فيه».

تكريم دنيا سمير غانم

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الجديدة يحمل اسم محمود حميدة، ومن المقرر أن يكرم عددًا من الفنانين أبرزهم دنيا سمير غانم عن مشوارها الفني.