منتج «مطرح مطروح» يكشف عن صور جديدة من الفيلم.. بطولة محمود حميدة

كشف المنتج محمد السبكي عن مجموعة جديدة من الصور الخاصة بفيلمه الجديد «مطرح مطروح»، وذلك عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وسط تفاعل كبير من قبل متابعيه.

وظهر في الصور التي نشرها السبكي، بعض أبطال فيلم «مطرح مطروح»، وهم الفنان محمود حميدة بطل العمل، والفنانة شيماء سيف، وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر.

السبكي: عرض فيلم مطرح مطروح قريبا

ولم يكشف المنتج محمد السبكي من خلال المنشور، عن موعد طرح فيلم «مطرح مطروح»، موضحا أنه سيتم طرح العمل قريبا دون تحديد الموعد، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يخمن من خلال التعليقات بأنه سيتم طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى.

يذكر أن فيلم «مطرح مطروح» كان قد انطلق تصويره العام الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث تجسد الفنانة شيماء سيف ضمن الأحداث شخصية زوجة الفنان محمود حميدة.

أبطال فيلم مطرح مطروح

أما الفنانة ليلى أحمد زاهر فتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية ابنة الفنان محمود حميدة، وتتطور الأحداث بينهم بشكل كبير، ويشارك في هذا العمل كوكبة كبيرة من الفنانين، منهم محمود حميدة وسيد رجب وكريم عفيفي وشيماء سيف وأوس أوس ومحمد السعدني وليلي أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

طرح عدة أفلام في موسم عيد الأضحى

يذكر أن دور العرض تنتظر استقبال عدد كبير من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ومنها فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد ثروت وسيد رجب وأحمد الفيشاوي ومحمد سلام ومحمد لطفي وأحمد خالد صالح وباسم سمرة، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، بالإضافة لفيلم «بحبك» بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.