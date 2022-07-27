خدمة مسنين أو مشردين.. شروط دخول مهرجان الشباب في الإسكندرية

في بادرة هي الأولى من نوعها، أقر الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، شرطا جديدا في دخول مهرجان الشباب الكنسي بالإسكندرية، بأن تقوم الفرق بالمشاركة في أعمال رحمة وخير سويا من أجل الاشتراك في المسابقات وذلك كجانب إنساني يعلم الشباب صنع الخير ويخدمون به الآخرين، ما يجعل المهرجان يتجاوز الجانب المعلوماتي المعتاد من حفظ مواد وامتحانها فقط.

تغيير في مهرجان الشباب بالإسكندرية

وقالت الدكتورة نانسي صبري، مسؤولة المهرجان الروحي، إن هذا العام شهد تغييرا في طريقة المهرجان الروحي بتوجيهات الأنبا بافلي، حيث رأى أن يتجاوز المهرجان الجانب الدراسي، وأن يقوم كل فريق بتجميع بعضهم البعض والقيام بعمل رحمة مع أي شخص، إذ كان في زيارة دار مسنين أو أيتام أو مساعدة مشردين أو تقديم دعم نفسي ومحبة لمن يحتاجون ذلك أو زيارة مرضى، أو أي شكل آخر من أعمال الخير.

تشجيع على عمل الخير

وأضافت «نانسي» لـ«الوطن»، أن الفريق يقوم بتوثيق عمله الخيري بكتابة تقرير عن الشعور الذي شعروه خلال هذا العمل مع الحفاظ على سرية من صنعوا معهم ذلك العمل، مؤكدة أن تلك الفكرة تهدف إلى استغلال طاقات الشباب في الأعمال الخيرية وأن يصبح هذا الأمر عادة تجمعهم سويا دون الاقتصار على توقيت المهرجان.

إجراء بحث في أحد الموضوعات

وأكدت أن هذا العام يشهد عددا من الشروط الأخرى أبرزها حضور القداسات الإلهية لمدة 4 مرات خلال الشهر بمعدل مرة أسبوعية مع إمضاء الأب الكاهن المسؤول على ورقة الفريق تأكيدا لحضورهم القداس.

وأشارت إلى أنه إضافة لما سبق فقد تم وضع فكرة جديدة تمثلت في إجراء بحث في أحد الموضوعات المحددة وتقديمها بشكل مبسط خلال 5 دقائق وذلك تشجيعا للشباب على عرض أفكارهم بشكل مبسط وسريع.

افتتاح مهرجان الشباب لكنائس الإسكندرية

جدير بالذكر أن الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، قد افتتح مهرجان شباب الإسكندرية، مساء أمس، وذلك عبر إشعال شعلة المهرجان التي انطفت خلال عامين بسبب جائحة كورونا، قبل أن يعود المهرجان لفعالياته المعتادة ويقام حفل الافتتاح بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، بحضور شباب وشابات الكنائس.