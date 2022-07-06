بالأسماء.. جوائز مهرجان «المخرج المؤلف» المسرحي في الإسكندرية

احتضن مسرح الليسيه بالإسكندرية على مدار يومين، مهرجان «المخرج المؤلف» في دورته الأولى، وهو المهرجان الخاص بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، عميدة المعهد، والذي أسسه الدكتور جمال ياقوت لتشجيع الطلاب على ابتكار الأعمال الفنية من حيث التأليف والإخراج، دون الاقتصار على إعادة تقديم أعمال فنية مسبقة.

وحصلت «الوطن» على قائمة جوائز المهرجان الذي ضم 6 عروض شارك فيها العشرات من طلاب القسم من حيث التأليف والإخراج والتمثيل والديكور، ليقدموا لوحة فنية مجسدة على خشبة مسرح الليسيه وسط إعجاب الحضور خلال الأيام الماضية.

جوائز مهرجان المخرج المؤلف

وشملت قائمة جوائز مهرجان المخرج المؤلف بالإسكندية، ما يلي:

- أفضل تأليف مركز أول مناصفة بين كل من: أسامة محمد حسان «في مكان ما»، عبد الرحمن الديب «الانتظار».

- جائزة أفضل تأليف مركز ثاني مناصفة بين كل من: مصطفى عامر «قصاصات قابلة للحرق»، محمد أيمن «سرير الدنيا».

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن إضاءة عروض المهرجان: عبد الرحمن هريدي.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة في التمثيل: رحماني الشيخ «الانتظار»، عمرو خميس «الرجل الضاحك».

- أفضل ممثلة مركز أول: ماريا أسامة «بلونة متفسية».

- أفضل ممثلة مركز ثاني مناصفة بين كل من: فرح المحمدي «عيد جواز»، يارا حسام «الرجل الضاحك».

- أفضل ممثل مركز أول: مصطفى عامر «قصاصات قابلة للحرق، في مكان ما».

- أفضل ممثل مركز ثاني مناصفة بين كل من: أسامة محمد حسان «في مكان ما»، أيمن شعبان «بلونة متفسية».

- أفضل مخرج مركز ثاني مناصفة بين كل من: محمد أيمن «سرير الدنيا»، ماريا أسامة «بلونة متفسية».

- أفضل مخرج مركز أول مناصفة بين كل من: أسامة محمد حسان «في مكان ما»، عبد الرحمن الديب «الانتظار».

جوائز العروض في مهرجان المخرج المؤلف

- جائزة أفضل عرض جماعي: «الرجل الضاحك».

- أفضل عرض: «الانتظار».