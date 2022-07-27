بشرى سارة.. «التضامن» تستعد لتقديم مساعدات استثنائية لأصحاب المعاشات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن فئة أصحاب المعاشات التي تتقاضى معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، ستكون من ضمن الفئات المستهدفة بالتدخلات الجديدة التى تم طرحها ووجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لافتة إلى أنه سيتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن.

المساعدة الاستثنائية تستمر لمدة 6 أشهر

وأوضحت التضامن، في تقرير صادر عنها، أنه سيتم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ووفقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن المساعدة الاستثنائية تستمر لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر.

وأشارت إلى أنه سيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، لافتة إلى أنه سيتم استهداف أصحاب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ممن يتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بـ أصحاب المعاشات الذين تقل معاشتهم عن 2500 جنيه، فإن عددهم 5 ملايين أسرة، بإجمالي 17 مليون مواطن.

زيادة قيم المعاشات بنسبة 50%

وأوضحت التضامن أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريبًا منذ عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه، مؤكدة أنه في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيهًا بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه، ثم زادت أيضًا في عام 2021 بنسبة 13%.

وأشارت إلى أنه تم زيادة المعاشات بدءًا من 1/4/2022 بنسبة 13%؜ استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويًا، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه.

وأكدت التضامن أن الدولة المصرية أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط بالصحة والتعليم في مطلع عام 2015، لافتة إلى أنه يتم التنسيق بين كل الوزارات المعنية بملف الدعم مثل «التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني»، مؤكدة أن الدولة تتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن الدعم النقدي

وأشارت التضامن إلى أن الرئيس وجه بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»، حيث كان هناك توجيه سابق من رئيس الجمهورية في إبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، وصدر بالأمس توجيه من السيد رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، مؤكدة أن هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.