قرار عاجل من المعاشات خلال 9 أيام بخصوص أصحاب البطاقات الزرقاء

يبحث كثير من أصحاب المعاشات من حاملي البطاقات الزرقاء عن موعد انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء وكيفية تجديدها وأيضا عن آلية تجديدها ونرصد لكم في هذا التقرير بعض التعليمات الموجهة لأصحاب المعاشات من حاملي البطاقات الزرقاء.

البطاقات تنتهي صلاحيتها الشهر الجاري

ووفقا لبيان صادر من الهيئة في مطلع الشهر الجاري، فإن البطاقات الزرقاء تنتهي صلاحيتها في نهاية شهر يوليو الجاري، مشددة علي ضرورة استبدالها ببطاقات ميزة.

«التأمينات» توجه بضرورة استبدال البطاقة الزرقاء بميزة

وناشدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب البطاقة الزرقاء سرعة استبدال هذه البطاقات بكارت ميزة لانتهاء صلاحيتها، ووفقاً لبيان صادر من اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه إذا انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء القديمة الخاصة بالهيئة، فلن يتم قطع أي معاش مستحق حتى يتم تنشيطها لاتمام عملية الصرف، مناشدًا أصحاب المعاشات والمستحقين بعدم التزاحم.

كيف يمكن التصرف حال عدم قدرة صاحب المعاش الذهاب لتغيير البطاقة؟

في حالة إذا كان صاحب المعاش مريضًا أو لديه ما يعيقه، وغير قادر على التوجه إلى مكتب التأمينات، فيمكن لأي فرد من أفراد أسرته التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، حينها ينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش ويسلمه كارت ميزة دون دفع أي رسوم.

هل تم توفير أماكن لتحويل البطاقات الزرقاء إلى ميزة؟

وعن توفير الأماكن لتحويل البطاقات الزرقاء إلى ميزة فقد تم توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات، وكذلك المستحقين عنهم، وذلك لاستلام كارت ميزة مجانًا، بدلًا من البطاقات الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.