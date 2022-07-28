خبير: «تيست جدري القرود» الذي تسلمته القاهرة من موسكو يكشف عن الفيروس

بدأت الاستعدادات في كل بلدان العالم للتحصين ضد مرض جدري القرود، خاصة بعد إعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، وفي إطار ذلك، سلّمت روسيا مصر دفعة تجريبية من مجموعة أدوات اختبار للكشف عن فيروس جدري القرود.

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أنّ أدوات الاختبار من إنتاج مركز فيكتور الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأنّ موسكو نقلت مجموعات اختبار لتشخيص جدري القرود إلى الكونغو، مشيرًا خلال زيارته إلى أنّه «في ضوء انتشار الأوبئة المختلفة على كوكبنا، فقد أشرنا إلى الاهتمام بتطوير شكل جديد من التعاون، في إنشاء مختبر مشترك للدراسة والوقاية من الأمراض المعدية الخطيرة».

أدوات الكشف عن «جدري القرود»

وعن تلك أدوات الكشف، قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إنّ هذه الأدوات مثل «تيست كورونا» الذي يكشف وجود الفيروس من عدمه، مشيرًا إلى أنّه سيتم استخدامه من قبل المصريين للكشف عن القادمين من الخارج.

وأضاف في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أنّ هذا المرض ينتشر خاصة بين المثليين، فمن المفترض أن تقوم السلطات المصرية بالكشف على القادمين من الخارج لمعرفة إذا ما كان السائح مصابًا أم لا في وقت مُبكر، لافتًا إلى أنّ الجهاز يستطيع تحديد إيجابية أو سلبية الإصابة بالفيروس.

عقار جدري القرود

يذكر أنّ مركز «فيكتور» الروسي العلمي، أنتج عقارًا واعدًا فعالا مضادا لجميع فيروسات «أورثوبوكس» بما فيها جدري القرود، وأطلق عليه اسم «NIOCH-14».