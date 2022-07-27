خبراء «الصحة العالمية» يتوقعون فرض حالة طوارئ عامة بسبب جدري القرود

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس، ضرورة فرض حالة طوارئ عامة لمكافحة انتشار جدري القرود، داعيا الخبراء إلى زيادة التطعيم وضرورة عزل المصابين.

وقالت أستاذة علم الأوبئة بجماعة كاليفورنيا، آن ريموين، «علينا أن نتصدى لهذا الأمر»، مضيفة أنها اجتمعت مع أعضاء لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي لتحديد ما إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ، يحسب ما نقلته رويترز.

مدير العام لمنظمة الصحة يؤكد علي استمرار حالة طوارئ

وأشارت إلى أنَّ أعضاء اللجنة صوتوا للقيام بتشكيل حالة طوارئ، وفي نفس السياق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس، علي ضرورة فرض حالة طوارئ علي أي حال.

وقال خبراء الصحة العالمية إنَّ الإجراء الناجم عن هذا الإعلان يجب أن يكون عاجلا، وحثوا علي زيادة التطعيم والاختبار والعزل للمصابين.

وتحدثت ريموين، أن جرس الإنذار يدق في إفريقيا لكننا ظللنا نضغط علي زر الغفوة، وقد حان الوقت الآن للاستيقاظ والقيام بشيء اتجاه العدوي.

توقعات بإصابة 125 ألف شخص

وقدرت منظمات الصحة الجنسية في المملكة المتحدة مؤخرًا أنَّه يمكن أن يكون حوالي 125 ألف متعرضين للإصابة.

وقال مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف، أنطوان فلاهولت، إن انتقال العدوي لم يتم ردعه.

كما قال وجيمي ويتوورث، البروفيسور في كلية لندن للصحة والطب في المناطق الحارة، إنَّه يتوقع تفشي المرض ولا يصل إلى حالة الاستقرار خلال 4 إلى 6 أشهر القادمة، أو حتى يتمّ تطعيم الأشخاص المصابين بفيروس جدري القرود أو تطعيم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

تفشي جدري القرود خارج إفريقيا

كان جدري القرود مشكلة صحية عامة مهملة علي مستوي العالم في أجزاء من إفريقيا لعقود من الزمن، وعندما وصلت الحالات إلي خارج القارة بدأت البلاد في التحرك لوصول إلي تطعيم.

وفي خارج إفريقيا ينتشر جدري القرود بين الأشخاص المثليين، مما يضع عيادات الصحة الجنسية في حالة تأهب لحالات جديدة.

وأصدَر علماء من ألمانيا دراسة أنَّهم وجدوا طفرات في واحدة من الحالات الـ47 التي تم تسلمهم، أمس، وأن هذه الطفرات يمكن أن تساعد في انتشار جدري القرود بين البشر بسهولة.