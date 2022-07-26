أمريكا تدرس فرض حالة طوارئ عامة بسبب جدري القرود.. أعداد الإصابات قياسية

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع إلى 3 آلاف و487 حالة، حيث احتلت ولاية نيويورك المرتبة الأولى في عدد الإصابات، بتسجيل 990 حالة، تليها كاليفورنيا بـ356 حالة، وإلينوي بـ344 حالة.

أمريكا تدرس لإعلان الطورائ بسبب جدري القرود

وفقا لمجلة «ذا سورس» الأمريكية، يفكر مسؤولو الصحة الأمريكيون، في إعلان فيروس جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع زيادة عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، إلى ما يقرب من 3.5 ألف حالة، في 45 ولاية مختلفة، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس يمثل حالة طوارئ عالمية.

وقال الدكتور أشيش جها، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، إن أمريكا ستعلن حالة الطوارئ لفيروس جدري القرود، في حال عدم سيطرتها على الفيروس بالاختبار واللقاحات المضادة له، مضيفا أنه في حال فرض حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة بسبب الفيروس، سيساهم في البحث وجمع معلومات أكثر دقة عن تفشيه.

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والبيت الأبيض، فرض حالة الطوارئ خلال الأيام المقبلة، بسبب جدري القرود، والاستعانة بمنسق لمكافحة تفشي الفيروس داخل البيت الأبيض، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

فرنسا تواجه جدري القرود بمراكز التطعيم

في فرنسا، أعلن وزير الصحة فرانسوا براون، أن مركز التطعيم ضد جدري القرود، عالي السعة، سيكون مفتوحا للجمهور اعتبارا من اليوم الثلاثاء في باريس.

ووفقا للصحة العامة في فرنسا، سجلت منطقة العاصمة 726 حالة من جدري القرود، أي ما يقرب من نصف الحالات المؤكدة، البالغ عددها ألف و567 حالة في فرنسا الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

الصحة العالمية تعلن الطوارئ بسبب جدري القرود

كان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد أكد فى مطلع الأسبوع الجاري، أن انتشار فيروس جدري القرود، يعد حالة طوارئ في مجال الصحة العامة، إذ أنها تثير القلق والخوف بين الدول، معربا عن أن الفيروس يشكل خطرا كبيرا لكل مناطق العالم، و تحديدا أوروبا.