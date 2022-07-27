باحث بالجامعة الأمريكية: نجحنا في الفوز بالمركز الأول بـ«جون هوبكنز»

قالت مها شطا، عضو الفريق البحثي بطلاب قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنها بصحبة 4 من زملائها طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، نجحن في الفوز بالمركز الأول عالميا، في مسابقة تصميم الرعاية الصحية بجامعة جون هوبكنز لعام 2022.

تدرس مجال الإلكترونيات في الجامعة

وأضافت «شطا»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها كانت تدرس مجال الإلكترونيات في الجامعة، وبهذا المجال يتم دراسة الكثير من الشعب المختلفة، منها الشعبة الصحية، وقامت وزملائها باختراع جهاز لقياس السكر بدون الحاجة للدم.

شطا: وصلنا لدقة 83% في قياس السكر

واستطردت: «كل الأجهزة اللي في السوق بتحتاج أن المريض يعور نفسه علشان يقيس السكر، وعملنا بحث كبير وشوفنا أن الموضوع ده متعب للناس المريضة بالسكر، ولقينا من الحجات اللي بيجري استخدامها لقياس السكر هي الأشعة تحت الحمراء، فعملنا الجهاز باستخدام تلك الطريقة، ووصلنا لدقة 83% في قياس السكر».

وأوضحت أن الأجهزة التقليدية لقياس السكر تصل إلى ما يفوق الـ95%، ولم تسطتع الوصول إلى دقة تصل لـ100%، «الفكرة ما زالت قابلة للتطوير، وأحنا لسه شغالين على الموضوع وناوين ننزل الجهاز في السوق لما يوصل دقة القياس لأكثر من 95%».

وتابعت: «أنا بدرس حاليا في ألمانيا بعد ما اتقبلت في تدريب يخص البحث العلمي بأحدى أكبر الجامعات الألمانية المرموقة لاستكمال أبحاثي في مجال الإلكترونيات، وإن شاء الله ناوية أرجع اشتغل في مصر».