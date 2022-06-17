منحة من الجامعة الأمريكية للطلاب المصريين في يونيو.. تعرف على التفاصيل

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة الانتهاء من الامتحانات ثم ظهور النتيجة لمعرفة الكلية التي من المقرر أن يلتحقون بها، وفق مجموع كل طالب، وهناك مجموعة أخرى تبدأ في البحث عن المنح الدراسية، أملا في الحصول على إحداهم بما يتيح لهم الدراسة بالجامعات الأجنبية.

وتحرص الجامعة الأمريكية على تقديم الكثير من المنح الدراسية للطلاب المصريين، لإعطاء الفرص للمتفوقين بالدراسة لقضاء سنوات الجامعة بها ودراسة مناهجها، واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل منحة الجامعة الأمريكية للطلاب المصريين لهذا العام، وفق الموقع الرسمي الخاص بالجامعة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للالتحاق بمنحة الجامعة الأمريكية

- أن يكون الطلاب المصريون خريجي المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والنيل في العام الدراسي 2021-2022.

- أن يكون لديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية.

- أن يكون لديه إثبات الحاجة المالية.

- تلبية متطلبات القبول بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- يجب أن يجتاز الطلاب إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة و 5.5 درجة في الكتابة أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بمجموع إجمالي لا يقل عن 62 ودرجة في الكتابة.

- يجب إكمال الاختبارات قبل أكثر من عامين منذ اليوم الأول للمدة التي يتقدم فيها الطلاب.

تفاصيل مصروفات المنحة

- تغطي المنحة أجور التعليم ورسومه، والسكن يكون في غرفة مزدوجة في مساكن الجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المؤهلين فقط المقيمين خارج القاهرة والجيزة.

- وسائل النقل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تكون للطلاب المؤهلين فقط الذين لا يقيمون في مساكن الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

خطوات التقديم لمنحة الطلاب المصريين في الجامعة الأمريكية

- يقوم الطالب بالتسجيل في وزارة التعليم العالي.

- ثم يقوم بإرسال استمارة الفائدة على المنحة الدراسية.

- وبعد ذلك يتم ملء طلب القبول بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- الحصول على رقم هوية الطالب لتتمكن من الوصول إلى طلب المنحة من خلال خدمة Banner Self Service.

- بعد ذلك يتواصل الطالب مع Banner Self Service وملء طلب المنحة على AUC Banner.

- تحميل المستندات المطلوبة بمجرد تلقي بريد إلكتروني من enrolauc@aucegypt.edu مع الإرشادات ذات الصلة.

- التقديم للمنحة يكون خلال شهر يونيو من عام 2022.