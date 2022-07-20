منح مجانية لطلاب طنطا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة

شهدت جامعة طنطا انعقاد اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بحضور 432 من طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بمختلف كليات الجامعة، المؤهل للالتحاق بالدورة التدريبية في اللغة الإنجليزية، التي تنظمها المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة ويقوم بالتدريس فيها مدربون متخصصون من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، في إطار البروتوكول الموقع بين جامعة طنطا والجامعة الأمريكية، وذلك ضمن منحة الدورات المجانية التي تقدمها المراكز الجامعية للتطوير المهني.

محاور استهداف الطلاب الخريجين

أوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا، تستهدف الطلاب والخريجين من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي التدريب التقني والمهاري، والتأهيل لسوق العمل، وإنشاء شراكات فاعلة مع أصحاب الأعمال، وذلك لسد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية والتعليمية واحتياجات سوق العمل.

وأشار «ذكي» إلى أن الجامعة تحرص على تفعيل استراتيجية تنموية مستدامة في إطار «رؤية مصر 2030»، للإسهام في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المتخصصين المؤهلين علميًا ومهاريًا والقادرين على ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة الناشئة، وأن ما تحققه الجامعة من إنجازات متواصلة هو نتاج استخدام الأسلوب العلمي المنهجي في التخطيط والإدارة بالأهداف.

تفاصيل المنحة الأمريكية

يذكر أن الدورة التدريبية معتمدة من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية ويتم تقديمها كمنحة مجانية بالكامل لطلاب الجامعة على مدار 10 أيام بواقع 30 ساعة تدريبية بهدف إجادة الطلاب والخريجين للغة أجنبية كمطلب أساسي لسوق العمل بخلاف الدورات التدريبية الفنية والمهارية المكثفة لطلاب للفرقتين الثالثة والرابعة، بجانب ورش العمل الموجهة لجميع طلاب وخريجي الجامعة في كتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية، والتخطيط والتطوير المهني، وعقد جلسات المشورة الفردية.