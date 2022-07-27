محمود مسلم وأشرف زكي ومصطفى الفقي أول الحضور بعزاء والد شريف عامر

بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي منير عامر، والد الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على الحضور في المقدمة، كل من الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامي محمود سعد، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من رجال الفن والإعلام في مصر.