شقيقة محمد إبراهيم يسري: «أصيب بجلطة في القلب وبقى زي الفل»

كشفت هنا إبراهيم يسري، شقيقة الفنان محمد إبراهيم يسري، عن تطورات حالته شقيقها الصحية، بعد إصابته مؤخرًا بجلطة في القلب.

وقالت «يسري»، في تصريحات تلفزيونية: «الموضوع أن محمد أصيب جلطة في الشريان الأمامي في القلب، واضطر لعمل قسطرة مساء أمس الأول، عندما شعر بوجع في الرئة والصدر جامد، وأعراض كثيرة، ونزل مستشفى على أساس إنها أعراض ضغط وجد الضغط عادي، ووصل في وقت الحمدلله مناسب وعمل تحاليل، ووجد أنها جلطة، ووصل المستشفى في أول 60 دقيقة من الجلطة وعمل قسطرة».

وأضافت: «الحمدلله حاليا صحتة جيدة، وأحب أطمن الجميع إنه زي الفل».

إصابة محمد يسري بجلطة في القلب

وتعرض الفنان الشاب محمد يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، لأزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت شقيقته هنا يسري، عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع انستجرام، عن إصابته بجلطة حادة في القلب.

آخر أعمال محمد يسري

وشارك محمد يسري، في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسلين ناجحين، وهما نجيب زاهي زركش، بطولة الفنان يحيى الفخراني، وضل راجل بطولة الفنان ياسر جلال، وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك، على المستوى النقدي والجماهيري.

كما تألق محمد يسري في مسلسل حكايات بنات بطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، ومحمد يسري وأحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.