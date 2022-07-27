الفنان محمد يسري يغادر المستشفى بعد إجراء عملية قسطرة في القلب

كشفت الفنانة الشابة هنا يسري، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان محمد يسري، الذي أجرى عملية قسطرة بالقلب، خلال اليومين الماضيين، بعد نقله إلى إحدى المستشفيات على إثر شعوره بإرهاق شديد وهبوط في الدورة الدموية، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي.

محمد يسري يغادر المستشفى ويعود إلى المنزل

وقالت هنا يسري، في تصريحات لـ«الوطن» إن شقيقها محمد يسري، خرج من المستشفى، بعدما شهدت حالته الصحية تحسنًا كبيرًا، وبالتالي سمح له الطبيب المعالج بمغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل.

يستأنف نشاطه خلال ساعات

وأضافت: الحمدلله خرج بالسلامة، وإحنا حاليًا في البيت، والطبيب المعالج أخبره إنه ممكن يمارس نشاطه ومهامه بشكل طبيعي، وبالفعل يستعد لاستئناف التصوير في المشروعات الفنية التي يشارك فيها، بعد حصوله على قسط من الراحة لمدة يوم أو يومين على أقصى تقدير.

وتعرض الفنان الشاب محمد يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، لـ أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت شقيقته هنا يسري، عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع انستجرام، عن إصابته بجلطة حادة في القلب.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شقيقها لم يكن يشكو من شئ، ولكن شعر بتعب مفاجئ، وذهب إلى المستشفى للفحص، واعتقد الجميع أنه قد يكون إرهاق بسبب الضغط المنخفض أو ماشابه، لكن مع التحاليل والفحوصات التي أجريت، اكتشفنا إصابته بجلطة في القلب.

وأمر الأطباء بدخوله إلى غرفة العمليات على الفور، وخضع لعملية قسطرة في القلب لتذويب الجلطة والتخلص منها، وتركيب دعامات، مشيرة إلى أن حالته كانت مستقرة لحد كبير.