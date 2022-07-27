تعرف على أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم العلمي

بدأت عمليات بحث مكثفة منذ قليل، عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم العلمي، بالتزامن مع إعلان الأزهر عن إجراء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، مكالمة هاتفية مع أوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم، بعد حصولهم على المركز الأول في الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم العلمي

ويقدم «الوطن»، خدمة لطلاب الثانوية الأزهرية بتقديم إجابات على كافة الأسئلة المتداولة، ومنها من هم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم العلمي، خاصة أنه من المنتظر الإعلان عن جميع أسماء الأوائل عن الشهادة الثانوية الأزهرية في كافة الأقسام، غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث أن ما تم الإعلان عنه اليوم هم الأوائل عن كل قسم، وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر اتصالًا هاتفيا بمن حصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية شعبة العلمي، وهما طالبان.

الأولى على الثانوية الأزهرية علمي

وجاء ضمن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم العلمي، الطالبان آلاء أحمد أمين محمد حسانين، وهي الطالبة بمعهد فؤاد خميس النموذجي على القسم العلمي، بمجموع (649) درجة بنسبة (99.85%؜).

أما الطالب الثاني الحاصل على الأول مكرر في أوائل الثانوية الأزهرية علمي، هو الطالب محمد أحمد أبوحسين، الأول مكرر، بمعهد طور سيناء النموذجي، الذي حصل على بمجموع (649) درجة بنسبة (99.85%؜).

وينتظر طلاب الثانوية الأزهرية الإعلان عن باقِ أسماء أوائل الثانوية الأزهرية غدًا في مؤتمر صحفي الساعة الثانية ظهرًا، الذي قررت المؤسسة بثه على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم اعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.