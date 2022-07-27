عاجل.. حركة تعيينات وتغييرات واسعة بديوان وزارة الشباب والرياضة

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدة قرارات، تمثل الدفعة الأولى ضمن حركة تغييرات واسعة، تشهدها الوزارة، وسيصدر الوزير بشأنها قرارات متتالية لبعض القيادات بوزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها، وسيجر استكمالها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء بدء تفعيل الضوابط والوظائف المتضمنة بالهيكل الوظيفي الجديد لوزارة الشباب والرياضة، وفي إطار الحاجة والحرص نحو تطوير الأداء بقطاعات الوزارة، وتكثيف دورها خلال الفترة المقبلة.

الدفعة الأولى من قرارات الوزير

وتضمنت الدفعة الأولى من قرارات وزير الشباب والرياضة، تعيين اللواء إسماعيل الفار رئيسا لقطاع الشباب والدكتور عادل رضوان رئيسا لقطاع الرياضة، والدكتور خالد مسعود رئيسا للإدارة المركزية للموارد البشرية ومحمد الكردي رئيسا للإدارة المركزية للأداء الرياضي، ومحيي معروف رئيساً للإدارة المركزية للتمويل والاستثمار.

وتكليف الدكتور أحمد الشيخ للعمل رئيسا للإدارة المركزية للطب الرياضي، وتكليف الدكتور عبد الأول محمد عبد الرحيم للعمل بأعمال مساعد وزير الشباب والرياضة، لشئون البطولة، ومن المقرر أن تصدر خلال الفترة المقبلة، عدة قرارات بتغييرات أخرى، داخل ديوان وزارة الشباب والرياضة، وكذلك بالهيئات التابعة لها.

دفع مسيرة العمل

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الغرض من تلك التغييرات، يأتي فى ضوء الحرص على تطوير وضبط الأداء وتكثيف الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن ضخ دماء جديدة من القيادات، لتولي المناصب العليا بالوزارة، للاستفادة من إمكاناتهم في دفع مسيرة العمل، بما يحقق المرجو من خلال تلك القطاعات، في ضوء تطبيق الوظائف الخاصة بالهيكل الجديد لوزارة الشباب والرياضة.