وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم قرعة دوري مراكز الشباب «صور»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرعة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في نسخته التاسعة تحت شعار «دوري حياة كريمة»، الذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة، ومسؤولي ومندوبي فرق مراكز الشباب المشاركة في البطولة.

وتتضمن نهائيات دوري مراكز الشباب مشاركة أصحاب المركز الأول من كل محافظات مصر الـ 27، مع اختيار 5 فرق من الـ27 فريقا أصحاب المركز الثاني على مستوى المحافظات؛ ليكتمل عقد دور الـ32، الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، وستقام مبارياته على ملاعب محايدة.

وزير الرياضة: النسخة التاسعة من دوري مراكز الشباب بداية التطوير والانطلاقة القوية للدوري

في بداية كلمته، قدّم الوزير الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للدوري والمعنيين بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وتنفيذ الدوري بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات، منوها بالشق التربوي الذي تراعيه الوزارة في منافسات الدوري، واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أي خروج عن النص.

وتحدث الوزير عن الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات، وليس الرياضية فقط، والعديد من الأنشطة المنفذة بها والعمل على تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب، وقدم الوزير الدعوة لكل اللجان الفنية والمعنيين بمتابعة هذه النهائيات.

وأشار وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة و تكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

وقال الوزير: « نُعلن زيادة الجوائز المالية إلى 200 ألف جنيه للمركز الأول، 150 ألف جنيه للمركز الثاني، 100 ألف للمركز الثالث، 70 ألف جنيه للمركز الرابع، وأُوصى بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص، وهذا يتأتي في ظل اللوائح الصارمة التي تنظم عمل دوري مراكز الشباب حياة كريمة».