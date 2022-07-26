وزير الشباب والفنان محمد صبحي يشهدان إطلاق مبادرة «القائد القدوة».. صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات إطلاق برنامج «القائد القدوة»، والذي يحمل شعار «الوعي بالقدوة»، وتنفذ البرنامج الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، ورئاسة شرفية للفنان القدير محمد صبحي.

اختيار النماذج التي تستحق تسليط الضوء عليها

تتيح المبادرة المشاركة في اختيار النماذج التي تستحق تسليط الضوء عليها في مختلف المجالات وتقديمها كقدوة للنشء والشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية تسليط الضوء على القدوة التي يحتذي بها النشء والشباب داخل المجتمع في شتى المجالات، والتعرف على تجارب نجاحها، في ضوء السعي نحو إعداد جيل مثقف واعٍ قادر على حمل لواء التنمية والتطور للبلاد.

دور الأسرة والمؤسسات الدينية والتربوية

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى دور الأسرة، والمؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية، ومراكز الشباب، والأندية الرياضية وغيرها من المؤسسات في التكوين الإيجابي للشخصية، وعليها أدوار كبيرة في التوعية بنماذج القدوة لما لها من أدوار عديدة في التأثير الملموس على التنشئة، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع.

من جانبه، أشاد الفنان محمد صبحي بدور وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المبادرة التي سيكون لها بالغ الأثر في نفوس أبناء مصر من النشء والشباب وتعريفهم بالنماذج الإيجابية في شتى المجالات، مشيراً إلى أهمية الفن في تعزيز هذا الدور، وتوصيل الرسالة إلى عدد كبير من أبناء الوطن بما يُحفز على اتخاذ تلك النماذج قدوة ملهمة لهم.

حضر إطلاق المبادرة الفنان محمد صبحى الرئيس الشرفي للمبادرة الوطنية «القائد القدوة»، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وعزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، وأحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.