موقع الأزهر للنتائج.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي

مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، يزداد البحث عن موقع الأزهر للنتائج، وتحديدا نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي وعلوم إسلامية، لاسيما بعد أن أعلن الأزهر الشريف، موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال ساعات، وهنأ الإمام الأكبر شيخ الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية 2022، في كل أقسام الثانوية الأزهرية.

وحدد الأزهر الشريف، أنه سيجر طرح نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال موقع الأزهر للنتائج، الذي يظهر على بوابة الأزهر الشريف، وسيتاح من خلالها نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي وعلوم إسلامية.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

من المنتظر أن يعقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، مؤتمرا صحفيا غدا، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي وعلوم إسلامية، ونسب النجاح في كل قسم، والفئات المتصدرة فيها، وأسماء العشرة الأوائل في كل قسم، غدا الخميس في الثانية ظهرا، كما سيعلن إتاحة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، من خلال موقع الأزهر للنتائج، فور اعتمادها، كما سيتم إتاحتها في اليوم الذي يليه بالمعاهد الأزهرية.

وينتظر 139 ألف طالب وطالبة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، في مختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية، مقسمين 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، وفي شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبا و539 طالبا بمعاهد البعوث الإسلامية، بعد الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية، من خلال موقع الأزهر للنتائج، بحيث تكون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي وعلوم إسلامية متاحة برقم جلوس الطالب من هنا.

موقع الأزهر للنتائج

وشرح الأزهر الشريف خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي وعلوم إسلامية، من خلال موقع الأزهر للنتائج، تبدأ بموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم الضغط قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، أو من اللينك المباشر لموقع الأزهر للنتائج.