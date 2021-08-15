يبحث الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر موقع الأزهر للنتائج، والذي يوفر للطلاب إمكانية الحصول على النتيجة دون عناء وفي وقت قياسي.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» تستعرض رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر موقع الأزهر للنتائج على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر موقع الأزهر للنتائج

يمكن للطالب الراغب في الخصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 الدخول على موقع الأزهر، على أن يتم إدخال رقم الجلوس فقط من هنــا، أما الطلاب المقيمين خارج مصر فيتم الاستعلام على نفس الرابط من خلال الرقم القومي أو جواز السفر، وفقا لقطاع المعاهد الأزهرية.

أوائل الشعبة العلمية والأدبية بالثانوية الأزهرية

وفي سياق منفصل، أعلن مساء أمس السبت أوائل القانوية الأزهرية 2021، حيث ضمّت القائمة 7 طلاب في الشعبة العلمية، بينهم 5 حصلوا على المركز الأول.

أوائل الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية 2021

وجاءت أسماء أوائل الشعبة العلمية كالتالي: من معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية أحمد محمد جمال جمال سليمان، معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي بالقاهرة الطالب أمير محمد فهمي عمارة، ومعهد طلخا في الدقهلية الطالب محمد تامر المرزوقي حسين، معهد الحاج محمد عبدالفتاح النموذجي بمحافظة الشرقية الطالب محمد محمد حسن علي، وأخيرا من معهد أنشاص الرمل محافظة الشرقية الطالب محمود السيد عبدالفتاح.

أوائل الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية 2021

أما عن أوائل الشعبة الأدبية هذا العام، حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود من معهد فتيات الوخوص في محافظة أسيوط على المركز الأول بنسبة 99,5%، بينما حصل معهد سنيان محافظة الغربية على المركز الأول على الطلاب الأكفاء بنسبة 97,14% وكان ذلك من نصيب الطالب عصام محمد إبراهيم السيد.