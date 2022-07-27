عاجل.. الإمام الأكبر يجري اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية 2022

حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إجراء اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية 2022، منذ قليل، لتهنئتهم علي حصولهم المراكز الأولى في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ويعد اتصال الإمام الأكبر، تقليد دائم يحرص عليه لإدخال الفرحة على الطلاب وأهاليهم، وسماع مطالبهم، والاستجابة لهم.

نتيحة الثانوية الأزهرية 2022

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الخميس، نيابة عن الإمام الأكبر.

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

وأعلن الأزهر الشريف، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، بعد أن يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وأكد الأزهر، أنه سيتم بث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.

الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من هنــا ويمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لكل طالب، وستتاح للطلاب فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني عبر الموقع او من خلال الاتصال علي المركز الإعلامي بالمشيخة.

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

ويبحت كثيرون عن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، من خلال عدة خطوات حددها قطاع المعاهد الأزهرية وتبدأ بالدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، واختيار قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من هنا.

جدير بالذكر، أن 139 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحان في مختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية، بواقع 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، و143 طالبا في شعبة العلوم الإسلامية و539 طالبا بمعاهد البعوث الإسلامية ينتظرون الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية، وكان بلغ عدد اللجان الامتحانية، 605 لجان على مستوى الجمهورية كما تم الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدرجات ومراجعتها مراجعة دقيقة.