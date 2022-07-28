موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم بعد رفع سعر الفائدة

أصبحت اجتماعات الفيدرالي الأميركي خلال العام الجاري، محط أنظار العالم، بعد أن رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام، وبمعدلات مرتفعة لم يشهدها العالم منذ سنوات.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وفي اجتماع أمس الأربعاء، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.75%، لتصل إلى 2.50%.

وجاء قرار اللجنة في اجتماع أمس، وفقًا للتوقعات العالمية، مع سعى الفيدرالي الأميركي إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود.

موعد الاجتماع المقبل للفيدرالي

وبعد رفع الفائدة، تترقب الأسواق موعد اجتماع الفيدرالي الأميركي القادم في شهر سبتمبر المقبل، وسط توقعات برفع معدلات الفائدة أيضًا في هذا الاجتماع، المقرر عقده في 21 من الشهر المذكور.

وتوقع عدد من المسؤولين والخبراء، أن يجرى رفع معدلات الفائدة بقوة خلال اجتماع سبتمبر، ثم تقييم تأثير التحركات على التضخم، على الرغم من زيادة 1.5 نقطة مئوية بين مارس ويونيو، بحسب CNBC.

كما تتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحلول الصيف المقبل، على الرغم من أن توقعات اللجنة الصادرة في يونيو لا تظهر أي تخفيضات حتى عام 2024 على الأقل.

وكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو هي الأعلى منذ نوفمبر 1981، واستقر معدل البطالة الأمريكية في يونيو عند 3.6%، بالقرب من التوظيف الكامل.

وتمثل تحركات الفيدرالي الأميريكي في يونيو ويوليو 2022 أكثر التحركات المتتالية صرامة، منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة، كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.