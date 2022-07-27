تفاصيل قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لمكافحة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لنبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وقال الفيدرالي الأمريكي: «زيادات مستمرة في الفائدة ستكون ملائمة، إذ أن التضخم مازال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة، زيادات في أسعار الغذاء والطاقة»، موضحا أنه ملزم بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، كما أن قرار رفع أسعار الفائدة جرى اتخاذه بالإجماع، بحسب «سي إن بي سي» الأمريكية.

وصرحت لجنة الأسواق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأنها رفعت معدل سعر الفائدة إلى ما بين ال 1.5% و1.75%، وتوقع أعضاء اللجنة أن معدل سعر الفائدة يصل إلى ما يقرب من 3.4% في نهاية عام 2022.

وذكرت اللجنة أن هذا القرار جاء بهدف محاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا بالبلاد.

إجراءات لكبح التضخم الاقتصادي في أمريكا

وفي آخر اجتماع لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عقد في شهر مايو الماضي، وافق جميع الأعضاء على زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، من أجل مواجهة التضخم الذي أصبح تهديدًا واضحا لأداء الاقتصاد، كما أعربوا عن ضرورة اتخاذ إجراء لعدم توسع أزمة التضخم، وذلك كانت الزيادة الأولى للفائدة بعد أكثر من 20 عاما.

ما هو سعر الفائدة؟

تعرف سعر الفائدة بأنها أداة أو وسيلة أساسية للبنوك المركزية لضبط السياسة المالية للبلاد، وتعتبر بمثابة آلية لتحديد سعر الأموال، كما تلج إليها الشركات والمؤسسات في حال خسارة الأموال من خلال تحديد سعر نسبة الفائدة على القروض والمدخرات استنادًا إلى سعر الفائدة الأساسية.