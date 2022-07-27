الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماعاته، اليوم، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود.

وتمثل تحركات الفيدرالي الأميريكي في يونيو ويوليو 2022 أكثر التحركات المتتالية صرامة، منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.

وتوقعت الأسواق إلى حد كبير هذا القرار بعد أن أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تلغرافًا عن الزيادة في سلسلة من البيانات منذ اجتماع يونيو الماضي.

وشدد محافظو البنوك المركزية على أهمية خفض التضخم حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد.