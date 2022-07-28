القومي للسكان يكرم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد على مجهودات المديرية

كرم المجلس القومي للسكان الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، على ما تبذله المديرية من جهد في مجال الصحة، وذلك خلال احتفالية اليوم القومي للسكان.

بورسعيد تصدرت المحافظات في مؤشرات الأداء الصحية

وكرمت إيمان جاد الكريم، مدير عام المجلس القومي للسكان ببورسعيد، الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، على ما تبذله مديرية الصحة ببورسعيد والعاملون بها من مجهودات ملموسة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، مما أدى إلى تصدر محافظة بورسعيد في كافة مؤشرات الأداء على مستوى الجمهورية.

وشارك في الاحتفالية تادكتورة منى جلال ونسرين فاروق بإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

الفرق الطبية تتابع حالة الحجاج العائدين

من جانب آخر، قامت الفرق الطبية بإدارات الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المعدية ببورسعيد، برئاسة الدكتور ماهر شوقي والدكتورة رندة عدس، بعمل زيارات ميدانية واتصالات هاتفية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع الحجاج العائدين من الأراضي الحجازية بعد أداء مناسك فريضة الحج، وذلك لترصد الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

جاء ذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

حيث أكدت فرق الطب الوقائي على الحجاج العائدين من السفر بالالتزام بالعزل المنزلي لمدة 5 أيام من تاريخ الوصول، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الواقيات الشخصية كالكمامات في جميع الأوقات، وخاصة في حال التعامل مع الآخرين كإجراءات احترازية، كما تم تقديم التوعية الصحية لهم، وتوضيح الأعراض المحتمل ظهورها بعد عودتهم من الخارج، وكيفية التواصل مع الفريق الطبي المختص في حال ظهور أي عرض، وعدم التردد في طلب الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد أبوهاشم أن متابعة الحجاج من خلال الزيارات المنزلية والاتصالات الهاتفية ستتم لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول من السفر، عن طريق الفرق الطبية المدربة، وذلك لإحكام أعمال الترصد للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، والعمل على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم من فحوصات معملية وعلاج دوائي، حسب البروتوكولات المحدثة لوزارة الصحة، مهنئاً إياهم بأداء الفريضة والعودة سالمين لوطنهم، ومناشدا إياهم بالالتزام بالعزل المنزلي لمده 5 أيام بعد الوصول للأراضي المصرية، وعدم الاختلاط بالزائرين إلا بعد انتهاء المدة المحددة للعزل، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.