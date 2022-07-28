خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في مؤتمر صحفي

الجميع يحبس أنفاسه انتظارًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، التي من المقرر أن يعلنها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف خلال ساعات، وسيتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بعد أن يعتمدها نيابة عن الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وخلال ساعات سيتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، خلال بث مباشر للمؤتمر الصحفي، على صفحات الأزهر الشريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية بالتفاصيل الكاملة.

إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

كما سيعلن وكيل الأزهر الشريف عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ونسبة نجاح البنين والفتيات في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى طرق التظلم من النتيجة.

وأعلن الأزهر الشريف أنه خلال ساعات من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، سيتم إتاحتها عبر موقع الأزهر الشريف للنتائج، وسيتمكن كل الطلاب من معرفتها.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، 139 ألف طالب وطالبة في مختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية، مقسمين 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، حيث يبلغ طلاب الثانوية الأزهرية في شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا، و539 طالبًا بمعاهد البعوث الإسلامية، ومن المقرر أنه بعد الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية، من خلال موقع الأزهر للنتائج، بستكون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي وعلوم إسلامية متاحة للجميع برقم الجلوس من هنا.

وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حرص على إجراء مكالمة هاتفية لأوائل الثانوية الأزهرية 2022 في كل قسم، سواء العلمي والأدبي وشعبة العلوم الإسلامية والمكفوفين، مهنئا إياهم على تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولي في نتيجة الثانوية الأزهرية.