منذ ظهور أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، وزادت التساؤلات حول رابط بوابة الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وأقبل العديد منهم للدخول على المنصة من أجل معرفة النتيجة، فالطلاب وأولياء الأمور في انتظار ظهورها بشدة، وذلك لما تمثله هذه النتيجة من أهمية كبيرة في حياة الطالب، فهي الفيصل في تحديد مسار حياته الجامعية بعد ذلك.

وفي السطور التالية، توضح «الوطن» خطوات الدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

رابط بوابة الأزهر الشريف

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن في وقت لاحق عن رابط بوابة الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 والخطوات التي على الطالب اتباعها حتى يتمكن من معرفتها، ويتم ذلك من خلال أن يزور الطالب بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

عند الدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، على الطالب أن يختار أيقونة «نتيجة الشهادة الأزهرية»، بعد ذلك يضغط على «نتائج الامتحانات»، حينها ستظهر خانة على الطالب أن يكتب فيها رقم الجلوس الخاص به حتى تظهر له النتيجة، ولابد أن يتحقق من دقة الرقم عند إدخاله ويمكنك زيارة البوابة من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

أما عن الخطوة التي يؤديها الطالب عند دخوله على رابط بوابة الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، تتلخص في أن يقوم باختيار الشعبة التي يدرس فيها، سواء كانت الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية، وبمجرد أن ينتهي الطالب من هذه الخطوات، ستكون النتيجة جاهزة.

ويعد رقم جلوس الطلاب أحد أهم البيانات التي يملأها الطالب عند دخوله إلى رابط بوابة الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وقامت الجامعة بتوفير منصة تُمكن الطالب من معرفة رقم جلوسه، وتكون هذه المنصة مفيدة للطالب في حال فقد رقم الجلوس الخاص به بأي شكل من الأشكال المختلفة، ويتم ذلك من خلال الرقم القومي للطالب، ولزيارة هذه المنصة يمكنك الضغط هنا.