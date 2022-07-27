يتساءل العشرات من طلاب الثانوية الأزهرية وأسرهم، عن تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في منطقة الفيوم الأزهرية، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالاً هاتفياً بأوائل نتيجة الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بتفوقهم، والذين من بينهم ابن محافظة الفيوم «الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم»، الأول في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، على شعبة العلوم، بنسبة مئوية بلغت 98.41%، ومجموع بلغ 620 درجة، فيما سيتم إعلان نتيجة باقي الطلاب غداً، بعد فتح المظاريف بالمنطقة الأزهرية بالفيوم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وقال الدكتور جمال عبدالعزيز سعداوي، الوكيل الثقافي في منطقة الفيوم الأزهرية، إنّه سيجري إرسال مندوب من المنطقة غداً إلى الأزهر الشريف، لإحضار مظاريف النتيجة، حيث سيتم فتحها وإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 لكافة طلاب محافظة الفيوم من خلال الموقع الإلكتروني، والمعاهد الأزهرية.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية

وأضاف الوكيل الثقافي لمنطقة الفيوم الأزهرية أنّه فيما يخص تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في منطقة الفيوم الأزهرية، أنّه لم يتم تحديد موعدها بعد، موضحاً أنّه سيتم تحديد موعد التظلمات والطعون فور الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية لكافة الطلاب.

تكريم الأول على الثانوية الأزهرية

وأوضح الوكيل الثقافي في منطقة الفيوم الأزهرية، أنّه سيجرى تكريم الطالب الأول من محافظة الفيوم على مستوى الجمهورية، في منطقة الفيوم الأزهرية، عقب الانتهاء من الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، وأوائل المحافظة.

مكافأة الأول على الثانوية الأزهرية

وقال الأول على الثانوية الأزهرية من محافظة الفيوم إنّه لم يكن يتوقع أن يكون بين الأوائل وأنّ مكالمة شيخ الأزهر كانت أفضل مكافأة بالنسبة له، ويرغب في الالتحاق بكلية الشريعة الإسلامية ليصبح داعية لله عز وجل.