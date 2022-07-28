11 معلومة عن مدينة «حورس» جزيرة الوراق سابقا: جوهرة عالمية في قلب النيل

مدينة جديدة عالمية، من المنتظر إنشاؤها بقلب القاهرة الكبرى، سيٌطلق عليها اسم «حورس»، على أرض منطقة جزيرة الوراق، حسبما كشفت الهيئة العامة للإستعلامات.

وتقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن مدينة حورس كما يلي:

أبرز المعلومات عن مدينة حورس

1- هي مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية، يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم.

2- تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فدانا، أي ما يعادل 6.36 كيلومتر مربع.

3- تصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه.

4- قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، والإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.

5- يضم المشروع 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز.

6- تشمل المدينة على حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما ستشمل منطقة ثقافية وكورنيش سياحي ومناطق إسكان استثماري.

حدائق بمساحات شاسعة

7- ستشغل الحدائق مساحة 620 فدانا، بما يعادل 44.2% من إجمالى مساحة الجزيرة، وسيكون موقعها فى الجزء الجنوبي، وتضم ممشى ترفيهي، وآخر رياضي، ومراكز تجارية، ومتحف للفن المعمارى الحديث.

8- إقامة منطقة «مارينا حورس» على مساحة 50 فدانا، وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، وستكون بوسط الجزيرة، وتشمل بحيرة ترفيهية وحولها أنشطة تجارية، ومرسى للقوارب.

9- يتضمن المشروع إقامة «أبراج مارينا حورس»، على مساحة 230 فدانا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، في الاتجاه الغربى للجزيرة، باتجاه شاطئ النيل بالوراق، وتحتوى على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة.

قرى سكنية وأبراج عملاقة

10- من المقرر إنشاء قرية حورس السكنية، ستكون على مساحة 200 فدان، وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وهي فى الجهة الشرقية للجزيرة باتجاه شاطئ النيل بشبرا الخيمة، وتنقسم إلى 70 فدانا مشاريع إسكان، و130 فدانا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة، ولن يقبلوا التعويض الذي ستقدمه الحكومة.

11- برج حورس سيكون في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، على مساحة 80 فدانا، ويمثل 5.7% من مساحة الجزيرة، وبه قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم تحتوى أجنحة وشقق فندقية، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط طائرات هليكوبتر.