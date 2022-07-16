حديقة الحيوان تستقبل نصف مليون زائر خلال إجازة العيد.. و«القصير» يشيد بجهود العاملين

أعلن الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة الادارة لحدائق الحيوان أن حديقة الحيوان في الجيزة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى تجاوز 500 ألف زائر للاستمتاع بوسائل الترفيه والتطوير الجديد بالحديقة بدعم من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

اهتمام كبير بنظافة الحديقة

وقال «رجائي» إن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم عشرات الآلاف من الزائرين يوميا، وكذلك توفير استراحات للجمهور، كما تمت إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال وهي تشهد إقبالا كبيرا لأنها توفر للأطفال فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الالفية والتصوير معها أيضا مدينة الملاهي الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تمنح الأطفال الترفيه والبهجة والبدلات على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، كما تم توفير عربات «جولف كار» للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التاجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.

اكتمال المجموعة الحيوانية

وعلى صعيد الحياة البرية قال رئيس حديقة الحيوان بالجيزة إنه جرى اكتمال المجموعة الحيوانية بعد استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا وأيضا بالاعتماد على خطة الاكثار التي نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر.

وجرى استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي «نوع من الظباء» لأول مرة يدخل الحديقة وبعض الانواع النادرة من الزواحف، كما جرى إمداد الحدائق الإقليمية ببعض الحيوانات وأضاف أن هناك اهتمام كبير ومستمر بتقديم الرعاية الطبية والتحصينات في مواعيدها، مشيرا إلى أن جميع الحيوانات بصحة جيدة وخالية من الأمراض والأوبئة.

ونقل رئيس حديقة الحيوان تحيات وزير الزراعة وإشادته للعاملين في الحديقة الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على نظافتها وتوفير الخدمات اللازمة لراحة زائريها، مشيرا إلى أنها تشهد تطويرا دائما وموجها الشكر لكل الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة على تعاونها من أجل خدمة الزائرين وأكد أن الحديقة تفتح ابوابها للمواطنين طوال أيام الأسبوع خلال الإجازة الصيفية وتذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.