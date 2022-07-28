القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربي ببرقيـة تهنئـة، إلى الرئيـس عبدالفتاح السيسي، رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1444 هـ جاء فيها: -

«الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد 1444 هـ أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات».

«إن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة وما تحمله من الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة ويؤكدون اقتداءهم بهدي رسول الإنسانية صلوات الله عليه وسلامه الذي أرسى نموذجاً فريداً لبناء الأمم والأوطان ونبراساً لطريقها نحو الرقي والتطور، ماضين تحت قيادتكم الحكيمة بنبل القصد وصدق الغاية لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن وصون تاريخه وأمجاده ومقدرات شعبه العظيم».

«حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.